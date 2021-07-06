Клімкін вважає, що у Путіна з'явилася нова стратегія щодо України

У президента Росії Володимира Путіна з'явилася нова стратегія щодо України. Таку думку 5 липня в ефірі телеканала "Україна 24" висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.



"Проєкт закону, внесений до Держдуми, щодо паспортизації українців на основі самоідентифікації, так само як і білорусів, є частиною цієї стратегії. Нова стратегія нацбезпеки, де нас називають "братнім народом", теж є частиною цієї стратегії. Вони будуть послідовно її реалізовувати" , – сказав дипломат.



На запитання, чому Путін останнім часом активно коментує події в Україні, Клімкін відповів, що глава Кремля "свідомо це робить, і не тільки Путін".



"Вони запустили маховик на повну, там уже хто тільки не говорить. Раніше [лідера російської партії ЛДПР Володимира] Жириновського вмикали, тепер це [експомічник Путіна Владислав] Сурков, [пропагандистка Маргарита] Симоньян і всі решта", – зазначив Клімкін.



Він вважає, що Путін, не домігшись "великої угоди" з президентом США Джо Байденом, "буде підвищувати тиск і зараз намагатися для внутрішніх процесів у Росії використовувати "скріпу" про необхідність відновлення православної імперії і слов'янського братства".

Контекст:



У 2014 році Росія окупувала Крим і розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри надані Україною факти й докази.



Паралельно з війною на Донбасі РФ веде й інформаційну війну проти України.



2 липня 2021 року Путін затвердив стратегію національної безпеки РФ, серед завдань якої вказано "зміцнення братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами". Крім того, прописано завдання "зміцнення позицій російської мови як мови міжнародного спілкування", а також "надання підтримки співвітчизникам", які проживають за кордоном, у збереженні їхньої "загальноросійської культурної ідентичності".