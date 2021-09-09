Кличко: Киян хочуть позбавити права обирати владу в столиці

Мета законопроекту про столицю, винесеного на розгляд Верховної Ради, - позбавити киян права обирати владу в місті, вважає міський голова Києва Віталій Кличко.

"До цього законопроекту після першого читання подали 900 правок. До нього багато зауважень. І не будемо забувати, що ключовою метою цього законопроекту є одне. Прибрати Кличка, який не підпорядковується комусь зверху. Я неодноразово говорив, що я підпорядковуюся виключно киянам, які мене обрали і довірили втілювати зміни в нашому місті. І переконаний, що в Києві має бути місцеве самоврядування! Бо питання ж не в прізвищі. Питання в тому, що киян хочуть позбавити права обирати владу столиці", - наголосив Кличко, повідомляє прес-служба мера.

Він зазначив, що ідея поділу посад міського голови та голови Київської міської державної адміністрації є порушенням Конституції України, і Конституційний Суд уже ухвалював рішення з цього питання.

"Це когось не влаштовує. Тому роблять все можливе, щоб усунути Кличка від керування містом в такий єзуїтський спосіб - через Верховну Раду", - наголосив мер.

Кличко також зазначив, що проект закону про столицю мають ухвалювати лише після отримання висновків та експертної оцінки відповідних європейських інституцій.

"Я переконаний, що цей законопроект, який намагаються ухвалити, повинен спочатку отримати експертну оцінку, зокрема, Венеціанської комісії, Ради Європи. Бо він має відповідати ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили", - підсумував він.