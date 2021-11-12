Кличко: Навіть президент США не може контролювати мера Вашингтона

В Україні не можна знищувати місцеве самоврядування, оскільки навіть у США мери не підкоряються президентській вертикалі, заявив лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко у ток-шоу Наташі Влащенко "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Я спілкувався з американцями. І вони кажуть: навіть найвпливовіша людина у світі, президент Сполучених Штатів, ніяким чином не може впливати на мера Вашингтона, якого обрали люди і яким підпорядковується мер", - наголосив Кличко.

Він заявив, що сьогодні в Україні центральна влада намагається взяти під контроль місцеве самоврядування.

"Ми бачимо, які зараз "наїзди" на інших мерів. Я постійно спілкуюся з ними як голова Асоціації міст України. Можу сказати: мерів, яких обирають люди, трясе набагато більше, ніж губернаторів, яких призначає президент. Це питання впливу на місцевих голів. Мери не підкоряються вертикалі. Вони підкоряються виключно людям, які обрали їх", - сказав політик.

Водночас Київ "трусять" у 10 разів більше за інші міста, додав Кличко.

"Підозріваю, все робиться для того, щоб зіпсувати репутацію. У рейтингах довіри-недовіри іноді Кличка ставлять вище за президента. Це може бути якось неправильно сприйнято. І навмисно робиться так, щоб знизити рівень довіри, очорнити", - припустив він.

Мер столиці назвав політично вмотивованими спроби розділити посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації. Кличко переконаний, що у разі ухвалення закону про столицю з такою нормою, як запропонували нардепи від "Слуги народу", колапс управлінської системи може торкнутися не лише Києва, а й інших областей.

"Є прислів'я: якщо дві господарки на кухні - обід буде зіпсований. Зараз ми підходимо до виключателя - загоряється світло, підходимо до крана - тече вода. Зранку встаємо - сміття вивезено, прибрано і так далі. Це великий механізм, який працює цілодобово. Якщо буде збій, це може призвести до соціального напруження у столиці. А соціальне напруження у столиці однозначно може може мати вплив на інші міста та інші регіони. І у цьому напрямі це велика помилка", - заявив він.

На думку голови партії УДАР, такі важливі зміни, як передбачає законопроєкт про столицю, потрібно передавати на експертизу до авторитетних європейських інституцій.

"Наша ключова мета - бути частиною європейської спільноти. Якщо ми хочемо, щоб наші закони відповідали європейським стандартам - перед тим, як вносити їх до Верховної Ради, будь ласка, відправте ці закони до Венеціанської комісії, Ради Європи. Отримайте висновки та зауваження. Помилки можуть бути дуже болючими і дорого коштувати не тільки Києву, а й країні", - заявив Віталій Кличко.