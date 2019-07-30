Кличко назвал обвинения Богдана в свой адрес "байками из склепа"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал подборкой сплетен и манипулятивных домыслов заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о коррупции в столице

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает "ДС".

Напомним, Богдан на брифинге 30 июля сказал: "У меня был адвокат одного из так называемых "смотрящих" Киевсовета, который заявил, что "работа" с бюджетом позволяет им получать 40 млн долларов в год, и предлагал поделить этот бюджет пополам, если мы не будем увольнять Виталия Кличко".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента - это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", - ответил Кличко.

Попытки разделить должности мэра и главы КГГА Кличко считает попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.