Кличко обговорив з євродепутатами децентралізацію та місцеве самоврядування

Київський міський голова Віталій Кличко обговорив з членами делегації Європейського парламенту, які прибули до Києва для участі в установчому саміті Кримської платформи, питання місцевого самоврядування та реформи децентралізації влади.

Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у Фейсбуці.

За його словами, "Крим - це частина ширшого питання російської агресії проти України. За понад сім років війни, розв'язаної Росією, ми втратили тисячі військових та цивільних, понесли величезні економічні втрати. Втім, ми сповнені рішучості й надалі боротися за свою свободу. І це також - боротьба за мир в Європі.

Україна високо цінує підтримку Європарламенту та такий рівень уваги наших міжнародних партнерів до питання анексії Криму. Ми вдячні за їх приїзд до Києва на саміт Кримської платформи. Ця ініціатива допомагає тримати проблему Криму в центрі уваги європейських інституцій та європейців. Адже окупація українського Криму Росією не тільки порушила територіальну цілісність України, а й зруйнувала систему європейської безпеки в цілому".

Як наголосив мер Києва, "наша головна мета - щоб Україна стала повноправним членом європейської родини та жила за демократичними правилами і стандартами Європи. Ми робимо все, щоб Київ став справжньою європейською столицею, і саме Київ є сьогодні прикладом змін і перетворень".

Також як голова Асоціації міст України Кличко торкнувся питань місцевого самоврядування та реформи децентралізації влади.

Депутат Європарламенту та член фракції Європейської народної партії Майкл Галер зауважив, що "в Європі уважно стежать за втіленням цієї реформи в Україні. І наголосив, що спроби "відкотити" здобутки реформи і побудувати вертикаль влади на місцевому рівні позбавляють громадян права напряму впливати на вирішення питань місцевого значення, і лишають реформу будь- якого реального змісту", - повідомив Кличко.

23 серпня в Києві відбувається установчий саміт Кримської платформи - нового консультативного та координаційного формату, ініційованого Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію та досягнення головної мети - деокупації Криму й повернення його Україні.