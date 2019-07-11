Кличко обсудил с Зеленским свою возможную отставку

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Видео с соответствующим заявлением обнародовано на странице мэра в Facebook.

"У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении председателя КГГА. Я еще раз отметил, что разделение полномочий разрушает самоуправления. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними", - сказал он.

Кличко добавил, что о своем окончательном решение Зеленский сообщит ему лично.

Также стоит отметить, что в СМИ распространяется информация о возможном назначении директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что Виталий Кличко является одновременно избранным городским председателем Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации.