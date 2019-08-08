Кличко обвинил новую власть в подкупе депутатов Киевсовета

Киевский городской голова Виталий Кличко обвиняет представителей новой власти в попытках сорвать заседание Киевсовета.

"Какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, которые "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом. Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, клеветать на меня в эфире канала "1+1"... Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание", - написал Кличко в четверг на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, эти же люди под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР.

Кличко подчеркнул, что несмотря ни на что, он и далее намерен защищать интересы киевлян: "Но я буду продолжать дело, которое доверили мне киевляне, и буду защищать их интересы. Если сдастся Киев, пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране".

Мэр заявил, что не собирается отдавать свои позиции.

"Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого "электрического" кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе", - отметил мэр.