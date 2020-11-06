Кличко переміг на виборах мера Києва, - офіційні результати

В Києві оголошено офіційні результати виборів мера міста. Діючий голова міськради Віталій Кличко переміг.

Результати оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.

За Кличка проголосували 50,5% виборців, 365 тисяч людей.

У зв'язку з тим, що діючий мер набирає більше 50% голосів, другого туру виборів мера в Києві не буде.

Зазначимо, за результатами екзит-полів, чинний очільник міста Віталій Кличко отримав більше від усіх кандидатів голосів.

Як повідомлялось, результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада. Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна була оголосити не пізніше як на 12-й день після дня голосування.