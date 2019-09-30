Кличко подал в суд на Богдана, Гончарука и Кабмин

Мэр Киева Виталий Кличко подал административные иски против Кабинета министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на тексты исков.

В одном из них Кличко требует признать противозаконными действия правительства по внесению президенту представления на его увольнение с должности главы КГГА и отменить соответствующее предложение Гончарука.

Другой иск подан против Богдана, Кличко обвинил главу ОП в том, что он превысил свои полномочия, отправив письмо в Кабмин, на основании которого правительство предложило президенту уволить Кличко. Киевский мэр считает, что такие вопросы - исключительно полномочия президента и правительства. Согласно иску, истец считает действия Богдана такими, что грубо нарушают Конституцию и положение "Об офисе президента Украины", в котором среди полномочий руководителя ОП не содержится инициация вопроса об увольнении глав государственных администраций.

24 июля Богдан попросил Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА. Кличко заявил, что "сдаваться не будет".

28 августа мэр Киева рассказал, что депутаты Верховной Рады обратились в КСУ за разъяснением, как соотносятся должности мэра столицы и главы горадминистрации.

В тот же день из опроса стало известно: 72% киевлян считают, что президент не имеет политического права назначать на должность главы КГГА другого человека, чем избранного мэра.

4 сентября Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности КГГА.