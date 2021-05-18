Кличко прокоментував приїзд правоохоронців до його будинку

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що камери відеоспостереження зафіксували правоохоронців біля дверей його квартири.

Про це він сказав журналістам в під'їзді свого будинку в центрі української столиці.

"Надійшла інформація, що озброєні люди увірвалися в під'їзд, ломилися в ці двері (показав на свою квартиру - ред.). Там є камери відеоспостереження. А зараз вони або злякалися, чи що ще, і пішли в іншу квартиру, у мене таке враження", - зазначив він в ефірі телеканалу Україна 24.

Кличко додав, що силовики могли не розраховувати, що щоранку він знаходиться на тренуванні.

"О пів на сьому я вже був в спортивному залі, в сім вони прийшли. Двері були зачинені, нікого немає. Ну, вони постояли-постояли і пішли далі. Я думаю, надійшла вказівка. Я не готовий коментувати, але багато речей, які відбуваються, дуже дивні", - підкреслив мер.

Разом з журналістами він піднімався на свій поверх і силовики дійсно знаходилися в під'їзді, але біля квартири No 7.

"З усією повагою, але ні Тільки сюди. Обшуки проводяться у людей, які орендують квартиру", - зазначив один із співробітників правоохоронних органів.

Кличко також уточнив, що не знає причину, по якій до нього могли приходити силовики. Він також розповів, що має інформацію про те, що в Офісі президента проходять "наради, присвячені Кличку".

Вранці 18 травня журналіст Юрія Бутусов повідомив, що біля будинку по вулиці Богдана Хмельницького, де живе Кличко, знаходяться озброєні люди в формі силовиків.

11-12 травня в Києві пройшли обшуки в низці комунальних підприємств і департаментів КМДА, зокрема, в Київзеленбуді, Київавтодорі, Київміськсвітло та Київпастрансі. Як заявили в прокуратурі, слідчі дії в Києві пов'язані з розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків, незаконних поборів з підприємців і кришування нелегального бізнесу.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Київ "зараз проблемний", в міських структурах "побудована шкідлива тіньова система" і про політичний тиск не йдеться.

Кличко закликав правоохоронні органи відзвітувати про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.