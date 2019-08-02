Кличко рассказал, о чем общался на "венской встрече" с Фирташем

Кличко уверяет, что в 2014 году не подписывал никаких документов.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на встрече с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным накануне президентских выборов 2014 года в Вене общался с Фирташем по медийной поддержке.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В частности, он подтвердил, что был на этой встрече, однако, по его словам, он не подписывал никаких документов. Городской голова также отметил, что на встрече он обсуждал с олигархом вопрос медийной поддержки.

"Я не скрываю, что как политик я общался с ним. Не секрет, что мы живем в стране, в которой ключевые медиаресурсы сконцентрированы в руках нескольких людей. И я не скрываю, что общался и обращался за поддержкой медиаресурсов до всех представителей так называемого крупного бизнеса. Чтобы этот доступ был. В украинской политике, к большому сожалению, медиаресурсы имеют большое значение. На эту тему я и говорил", - сказал Кличко.

Он добавил, что заявления нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что на "венской встречи" был подписан документ, который обязывает назначить Кличко главой администрации, является манипуляцией.

"Главой КГГА, согласно разъяснениям Конституции, президент обязан назначить человека, который выиграл выборы мэра. И господин Богдан показал указ за подписью о назначении меня председателем КГГА, но "забыл" показать какие-то документы и подписи, о которых он утверждает", - заявил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что в Офисе президента Владимира Зеленского ему назвали условия при соблюдении которых он может остаться на посту главы КГГА.

"Господин Богдан сказал, что "только в том случае, если вы покажете эффективную работу в борьбе с коррупцией, мы готовы будем пойти вам навстречу и оставить на должности", - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что как политик он общается со всеми представителями всех политических сил. Однако уточнил, что на сегодняшний день с Фирташем у него контактов нет.

Напомним, во время пресс-конференции 30 июля руководитель ОП Андрей Богдан заявил о том, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы "не двигать" Кличко с должности председателя КГГА.

Он также рассказал, что Кличко был одним из участников так называемых Венских договоренностей, подписанных с олигархом Дмитрием Фирташем.

До этого Богдан обратился к правительству с просьбой представить необходимые документы для увольнения Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Его заместитель Руслан Рябошапка выразил надежду, что этот вопрос будет решен на ближайшем заседании Кабинета министров. При этом Рябошапка призвал не политизировать это освобождение.

"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины. Какая может быть политика в том, что сменился президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?" - пояснил заместитель председателя ОП.

Сам Кличко в ответ заявил, что распределение полномочий городского головы Киева и главы столичной государственной администрации якобы противоречит европейской практике местного самоуправления.

ВидеоОставить Кличко на своей должности: АГУ рассылает мэрам письмо с просьбой поддержать обращение к президенту

Ассоциация городов Украины, возглавляемая Виталием Кличко, обратилась к мэрам городов с просьбой поддержать обращение к президенту, в котором попросить главу государства отказаться от планов разделить должности киевского городского головы и руководителя городской государственной администрации. Получит ли эта инициатива поддержку и какой должна быть власть столицы - в сюжете.