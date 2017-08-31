Кличко уволил зама из-за поддельного диплома

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Бондаренко, в отношении которого идет расследование о подделке диплома бакалавра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в четверг, 31 августа.

Согласно сообщению, Бондаренко подал заявление об отставке еще 22 августа.

"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - сказал Кличко.

Ранее прокуратура заявила, что Бондаренко объявлено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа - диплома бакалавра ЛНУ им. Франко, который он якобы использовал, чтобы получить степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

Напомним, Бондаренко стал новым руководителем аппарата в Киевской городской государственной администрации еще в 2014 году.