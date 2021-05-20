Кличко відповів Зеленському про нібито візити на Банкову

Мер Києва Віталій Кличко за останні кілька годин отримав масу запитань щодо того, чи ходить він оббивати пороги високих кабінетів.

Про це він написав у Facebook і вирішив публічно дати відповідь.

Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати.Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися.Тим більше, не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів", - наголосив він.

Кличко додав, що він, як мер столиці, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав президенту - задля зустрічі з робочих питань.

"А питань у нас чимало - і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування - всіх членів АМУ. Зустріч за останніх півроку так і не відбулася.А коли немає комунікації, - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?", - зазначив мер Києва.

Також Кличка здивували звинувачення, мовляв, "не треба красти із бюджету"...

"Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави, що відбуваються останнім часом. Це - маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці?", - написав очільник столиці.

"Може, президенту надають якусь викривлену інформацію? Бо, щоб однозначно стверджувати, - всі факти мають бути доведені в законному порядку", - підсумував Віталій Кличко.

"Голова КМДА є вертикаллю президента. Хоче він цього чи не хоче - це так і є. Я нічого не хочу про нього говорити поганого.Ставлюсь з великою повагою до всіх його перемог, до того, як він став головою міста. Мені здається, він дуже не правильно публічно себе поводить. По-перше, справедливе питання, що він хоче від мене. Тому що він постійно мені пише, дзвонить, записується на прийом. Навіть приходить до Офісу президента без того, що я готовий з ним зустрітися, бо в мене бракує часу. Його обрали кияни і поважаю їхній вибір. Але я президент України, в мене запитання пов'язані не тільки зі столицею. У столиці є менеджер - це він", - наголосив президент.



