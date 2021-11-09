Кличко: Якщо мене знімуть із посади голови КМДА, я однозначно боротимуся. Із залученням зовнішнього фактора

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

"Є ст. 140 та 146 Конституції України, де прописано, що обраного киянами київського міського голову мають призначити головою Київської міської адміністрації. Тобто якщо знімають – це порушення Конституції – головного закону України. А президент – не забуватимемо – гарант Конституції. Так що насправді я сподіваюся, що таких речей не відбуватиметься", – сказав Кличко.

Він наголосив, що сподівається на грамотних юристів у команді президента, які підказали йому, "що цього не можна робити".

Водночас, за словами мера Києва, керівництво держави розглядає кілька варіантів усунення його з посади: якщо план звільнення "вольовим рішенням" президента не проходить, то зробити це спробують за допомогою парламенту.

"Зараз збираються проводити [через Верховну Раду] закон про столицю, який нібито дасть змогу [мене звільнити]… Але він також порушуватиме статтю Конституції. Тобто вже не президент буде [звільняти], а хочуть зробити через парламент. Під виглядом децентралізації, реформ тощо", – розповів Кличко.

На його думку, призначення на посаду голови КМДА іншої людини може призвести до двовладдя у місті.

"Можете собі уявити: коли два водії в одній машині, яка рухається, починають смикати за кермо: один – в один, інший – в інший бік... Є дуже велика небезпека, що ця машина далеко не проїде. До першого перехрестя. І закінчитися може трагічно. Це може порушити систему управління у місті", – вважає Кличко.

Мер Києва наголосив, що, якщо його раптом усунуть із посади голови КМДА, "здаватися в жодному разі не буде" і "однозначно боротиметься".

"Буду всіма своїми методами, силами доводити неправоту. Можливостей у мене досить багато. Із залученням і зовнішнього чинника… Якщо ми задекларували європейський напрям розвитку, якщо ми задекларували напрям до Європи і ми хочемо бути європейською країною, європейським містом, то маємо бути європейські стандарти. А руйнація місцевого самоврядування, яке є базисом демократії, я вважаю, – це дуже грубе порушення. І в цьому випадку я боротимуся. Якщо хтось думає, що Кличко опустить руки, вони помиляються", – заявив міський голова.

На його думку, на Банковій розробляють усі ці сценарії, оскільки дуже хочуть керувати столицею.

"Є старе прислів'я: ще, по-моєму, Наполеон сказав: "Хто володіє Парижем, володіє Францією". У даному разі величезне бажання керувати столицею. Ну, були вибори місцеві, і представник "Слуги народу" брав участь у цих виборах. По-моєму, п'яте місце посів. Шанс був... Але кияни не довірили, не надали такого права", – сказав він.