Кличко закликає світ негайно запровадити увесь пакет санкцій проти РФ

Міжнародні партнери України повинні невідкладно запровадити увесь пакет санкцій проти агресора, який узгодили між собою.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав у своєму відеозверненні до киян та всіх українців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партнери України повинні невідкладно запровадити увесь пакет санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС та НАТО. Ми дякуємо тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції. Часу на розмови немає. Цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації, брехню, імперські амбіції потрібно зупинити, бо апетити агресора зростатимуть, і не тільки щодо України", - сказав Кличко.

Він закликав українців вірити у свої Збройні сили. Мер нагадав про те, що нині створюється територіальна оборона, що українці єднаються перед загрозою, попри політичні переконання, симпатії або емоції.

"Ми повинні бути єдиним фронтом. Я пишаюся киянами, пишаюся українцями, які не піддаються паніці та готові захищати свою країну на свою свободу. На нашій стороні справедливість та правда. Ми у себе вдома і нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. Це випробування, через яке ми повинні пройти рішуче, усі разом, з холодним розумом та витримкою, щоб зберегти державу", - сказав мер столиці.

Як повідомлялося, Державна дума РФ раніше проголосувала за те, щоб відправити звернення до Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР". У Кремлі заявили, що визнання цих незаконних формувань не корелюється із Мінськими домовленостями. У МЗС України заявили, що Москва нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процес мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України у разі визнання цих незаконних утворень.

З 17-18 лютого почалося загострення ситуації на сході України. У п'ятницю керівництвом маріонеткових "республік" ОРДЛО було заявлено про початок евакуації жінок, дітей, людей похилого віку насамперед з населених пунктів на лінії розмежування через нібито наступ ЗСУ. У суботу в "ЛНР" і "ДНР" була оголошена загальна мобілізація чоловіків. Зі свого боку, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, підкресливши, що Україна не проводить ніяких наступальних операцій на сході України, і закликав не вірити брехні окупантів.

У понеділок усі члени Ради безпеки РФ у телетрансляції по російському ТБ висловилися за визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР". Президент РФ Володимир Путін ввечері під час свого 55-хвилинного виступу в телеефірах російських телеканалів заявив про визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР". Після чого була показана церемонія підписання Путіним відповідних указів.