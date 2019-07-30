Кличко - Зеленскому: "О каких новых стандартах можно говорить, если в команде Богдан?"

Городской голова Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети "Фейсбук" обнародовал видеообращение, адресованное президенту Украины Виталию Кличко. Как информирует replyua.net, глава КГГА пошел на такой шаг после резонансных заявлений руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Таким образом, в своем обращении к президенту, Кличко сказал: "Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан - полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?".

При этом Кличко добавил: "Если быть кратким, то Киевский городской совет работает весьма прозрачно, эффективно, без всяких там "смотрящих" - на языке руководителя вашего офиса. Во-вторых, я уже давно не являюсь руководителем БПП. Далее, кому-то предлагали деньги? Фамилии? Кто и зачем? А то сплетни какие-то безосновательные, ложь". Напомним, ранее мы уже сообщали, что Андрей Богдан заявил о том, что ему предлагали многомиллионную взятку за то, чтобы он "не двигал" с места Кличко.