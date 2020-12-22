Кличко звернувся до правоохоронців у зв'язку з нападом на мера Броварів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів щодо оперативного розслідування справи про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка.

Про це він написав у соцмережах.

"Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка.

Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що невідомі особи нанесли тілесні ушкодження меру Бровари і пограбували його, після чого зникли у невідомому напрямку. Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця поліції Київщини Вікторія Грохольська.

"Дійсно, невідомі особи близько 21-ї години увірвалися до будинку жителя Київщини у селі Гнідин Бориспільського району. Там вони погрожували подружжю, після чого викрали прикраси, гроші й зникли у невідомому напрямку", - сказала Грохольська.

За її словами, у потерпілого є кілька синців, але він не шпиталізований.

Також вона поінформувала, що наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, куди максимально задіяні сили і засоби оперативних підрозділів поліції Київщини.

"Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 177 (Розбій) ККУ. Тривають розшукові заходи", - зазначила Грохольська.

Згідно даних сайту Броварської міськради, міським головою Броварів є Ігор Сапожко.

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