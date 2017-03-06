Климкин 6-7 марта встретится в США с государственным секретарем Тиллерсоном

Диалог пройдет в контексте поддержки Вашингтоном постепенного продвижения внутренних реформ в Украине, рассказали в МИДе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 6-7 марта посетит США с рабочим визитом, в ходе которого проведет встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"6-7 марта 2017 года министр Климкин находится с рабочим визитом в Вашингтоне. Цель поездки - предоставление дополнительного импульса интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украино-американского стратегического партнерства", - сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Беца также отметила, что диалог такого уровня пройдет в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, а также поддержки Вашингтоном постепенного продвижения внутренних реформ в Украине.

Кроме того, по словам спикера, программа визита предусмотривает встречу Климкина с госсекретарем США Тиллерсоном, представителями Администрации президента, а также Конгресса США.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Тиллерсоном, в ходе которого стороны обсудили эскалацию конфликта в Донбассе. Вместе с тем, госсекретарь США подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей.

Ранее Павел Климкин в интервью ZN.UA сообщил, что Киев доволен "месседжами", полученными из Вашингтона. По его словам, последние заявления американской стороны в Совбезе ООН, высказывания нового вице-президента США и заявления некоторых прочих важных представителей администрации Трампа были очень четкими и стали неожиданностью для многих. Речь идет, в частности, о заявлениях американцев по Крыму и антироссийским санкциям.

Читайте интервью министра иностранных дел Украины Павла Климкина ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина

