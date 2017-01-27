Климкин анонсировал встречу с администрацией Трампа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует встретится с представителями администрации президента США в феврале. Об этом сообщает Укринформ.

Встреча может пройти во время визита Климкина в США в рамках председательства Украины в Совете Безопасности ООН.

Дату глава МИД пообещал уточнить позже.

"У нас будет очень два важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической инфраструктуры, а одно посвящено конфликтам на европейском пространстве. Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации", - сказал Климкин.

Министр отметил, что администрацией Трампа установлен очень плотный контакт.