Климкин: Будем продолжать давить на Россию по Донбассу, у нас есть некоторые дополнительные идеи с США и ЕС

Россия пытается перекрутить смысл соглашения о введении миротворцев ООН на Донбасс. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Харькове в комментарии телеканалу "112 Украина".

Климкин напомнил, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Вене, что миротворческая миссия будет означать введение на Донбасс оккупационной администрации.

"Я ответил, что оккупационная администрация там уже есть... Пока Россия категорически отказывается идти на ту миссию, которая должна принести мир на Донбасс, которая означает, что Россия выходит, а международный компонент занимает место на Донбассе... Будем продолжать давить на Россию, у нас есть для этого некоторые дополнительные идеи с американской стороной и ЕС", - отметил глава МИД Украины.

Климкин уточнил, что РФ ожидают в том числе новые санкции.

"Вы знаете, что в феврале будут опубликованы новые санкции по поводу российских активов и олигархов. Есть и новые идеи... Есть и механизмы международного давления. В следующем году Канада будет председательствовать в Большой семерке. Через несколько дней глава МИД Канады Христя Фриланд посетит Киев. Будем с ней разговаривать, как дополнительно использовать возможности Большой семерки", - сообщил он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина настаивает на присутствии миротворцев на всей оккупированной территории.

"Нам нужна реальная миссия, нам не нужно несколько бодигардов, которые будут только мешать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миссия должна полностью контролировать территорию Донбасса, полностью контролировать границу, отвечать за разоружение, наконец, подготовить оккупированные территории к честным и свободным выборам. Любая другая миссия будет не миссией, а манипуляцией России", - подытожил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". В тот же день Россия внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на встрече с народными депутатами Украины в Киеве назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев, рассказал нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. По словам его коллеги Владимира Арьева, спецпредставитель США готовит тезисы в резолюцию Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе, которая, вероятно, будет принята до конца года. "Голубые каски" должны контролировать всю территорию, в том числе границу, и иметь доступ к местам дислокации тяжелой техники", - озвучил Арьев положение, высказанное Волкером.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".