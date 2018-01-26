Климкин: Cанкции США постепенно охватывают всех причастных к оккупации

Санкции США постепенно охватывают всех причастных к оккупации украинских регионов.

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Шаг за шагом санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - написал Климкин.

Президент Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсон в Давосе поблагодарил американскую сторону за расширение санкций.

"Уверен в том, что эта политика является эффективной и для нас очень важно иметь этот механизм воздействия, чтобы вернуть РФ за стол переговоров и обеспечить деоккупации Крыма и Донбасса", - сказал он.

Напомним, США расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическую лицо и 12 организаций.

Напомним, 20 июня Вашингтон ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к незаконной аннексии Крыма и войне на Донбассе. Под санкции попали замминистра экономразвития РФ, частные военные компании и псевдобанки "ДНР".

Как сообщалось, две российские оборонные компании попали под санкции США.