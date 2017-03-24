Климкин: Даже наши ближайшие союзники и соседи не будут воевать за нас

Союзники Украины готовы помогать нашей стране, однако не будут за нее воевать. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Лига.net.

"В сложившихся сейчас условиях, я не говорю, что это не может измениться завтра или послезавтра - даже наши ближайшие союзники и соседи не будут воевать за наши территории", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом Климкин подчеркнул, что украинские союзники понимают всю важность сотрудничества. В этом контексте украинский министр заявил, что для многих стран это партнерство является жизненно необходимо.

"Вопрос безопасности может выглядеть по-разному. Кто-то может поставлять оружие, кто-то коммуникации, кто-то контрбатарейные системы, а кто-то может помочь усовершенствовать весь наш оборонный комплекс до стандартов НАТО", - отметил глава украинского МИДа.

По словам Климкина, Украина движется в сторону формата, который станет логическим элементом восточного фланга Североатлантического альянса.

"Какие-то вещи произойдут раньше, какие-то - позже. Но это неизбежно. Теперь уже неизбежно", - констатировал министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Верховная Рада Украины одобрила решение об обращении к Конгрессу США относительно гарантий безопасности для Украины.