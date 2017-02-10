Климкин до выборов во Франции хочет встретиться с Марин Ле Пен

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в марте встретиться со всеми кандидатами на пост президента Франции

Об этом Павел Климкин заявил в эфире канала "1+1", передает "ДС" со ссылкой на ТСН.

"Я очень верю в демократические традиции и идеалы Франции... Как министр иностранных дел я должен учитывать все варианты, и мы работаем над всеми возможными сценариями", - заявил Климкин.

Он также отметил, что представители МИД работают с разными политическими штабами и партиями, а также с журналистами. Климкин признал, что в Украине рассматривают все возможные сценарии президентской гонки.

"Я буду в марте, как минимум дважды в Париже и планирую встретиться со всеми кандидатами и попросить нашего посла, чтобы он мне организовал встречу, если получится, с Марин Ле Пен, и я ей покажу те материалы, которые мы подготовили, в том числе и по Крыму в рамках нашего иска по конвенции о запрете расовой дискриминации", - заявил Климкин.

Как сообщалось, выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. На пост президента претендуют лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-премьер Франсуа Фийон, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон.