Климкин: Еще 20 стран могут упростить визовый режим с Украиной

Украина ведет переговоры с 20 странами о полной либерализации или частичном упрощении визового режима для украинцев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин на итоговой пресс- конференции, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы ведем такие переговоры или о полной либерализации, или об упрощении визового режима с 20 странами. Надеемся в ближайшие два года достичь с ними решающего прогресса", - сказал он.

В то же время Климкин отметил, что сейчас граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.

Глава МИД также анонсировал запуск полноценной работы системы Электронная виза" в конце марта этого года.

"Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали в Минюсте приказ относительно создания системы Электронная виза. Она уже прошла первый тест. Сейчас она 4-5 недель будет тестироваться в полном объеме и мы надеемся, что где-то в конце марта она полностью начнет работу", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, министр добавил, что что проходит тестирование программа Электронный консул, которая сейчас фактически работает для девяти заграничных учреждений, и выразил надежду, что до конца года она начнет работу в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась об упрощении визового режима с Саудовской Аравией.

Напомним, что президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова работать с Канадой в вопросе введения безвизого режима между странами. По его словам, стороны договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Кроме того, Порошенко напомнил, что Украина отменила визы для граждан Канады еще в 2005 году.