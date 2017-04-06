Климкин: Евросоюзу потребуется полтора-два месяца для окончательного принятия безвиза для Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что лето для Украины уже должно быть безвизовым.

"Зная Евросоюз, могу сказать, что ему потребуется полтора-два месяца для точного принятия решения. Сейчас будут собираться постоянные представители, потом будет окончательное решение Совета ЕС", - пояснил Климкин.

Европейскому союзу (ЕС) нужно полтора-два месяца для окончательного принятия безвиза для Украины. Об этом во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Зная Евросоюз, могу сказать, что ему потребуется полтора-два месяца для точного принятия решения. Сейчас будут собираться постоянные представители, потом будет окончательное решение Совета ЕС", - пояснил Климкин.

Он добавил, что лето для Украины должно быть безвизовым.

Также министр отметил, что утвержденное Европарламентом решения о предоставлении безвизового режима для граждан Украины является очень важным, как для украинцев, так и для Европы.

"Европа, какой бы она ни была, классическая, консервативная, либеральная, не просто к этому привыкает, а демонстрирует, и результат - это 521 голос. Это очень хороший результат. Это для меня лично эмоционально тоже очень важно. Теперь будем работать над такой технической стороной", - сказал Климкин.

6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима. Осенью 2016 года проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента. В ноябре его утвердили в Совете ЕС.

9 марта 2017 года комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о предоставлении Украине безвиза.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли прогнозирует, что безвизовый режим для Украины вступит в силу до конца июня.