Климкин - Габриэлю: У нас нет реального прекращения огня

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня на Донбассе нет. Об этом он сообщил на совместной пресс- конференции со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем, который сегодня приехал с визитом в Украину. Пресс-конференцию транслировал "5 канал".

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них - из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - заявил Климкин.

По словам главы МИД, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на не подконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - подчеркнул Климкин.

Сегодня Габриэль приехал в Украину. Он намерен посетить линию соприкосновения возле Мариуполя.

Накануне приезда он заявил, что в Германии не считают, что военный конфликт на востоке Украины заморожен, наоборот, он актуален и пожароопасен.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне- рождественское перемирие.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.