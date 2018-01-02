Климкин и глава МИД Германии 3-4 января посетят Донбасс

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 3-4 января приедет в Украину с рабочим визитом, в рамках которого вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит Донбасс. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что Климкин и Габриэль обсудят противодействие российской агрессии на Донбассе и вопросы двухстороннего сотрудничества.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ и Франции в рамках "нормандского формата" по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

После переговоров министры вместе отправятся в район вооруженного конфликта на Донбассе, где побывают возле украинских позиций на линии разграничения.

Напомним, 9 декабря в Минске прошли переговоры "нормандской четверки" на уровне советников министров.