Климкин и Курц прибыли в Мариуполь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, а теперь еще и глава ОБСЕ Себастьян Курц прибыли в прифронтовой Мариуполь.

Курц хотел приехать на Донбасс, чтобы составить представление о происходящем в регионе Фото: MFA of Ukraine / Twitter

Министры иностранных дел Украины и Австрии Павел Климкин и Себастьян Курц, который с 1 января принял на себя председательство в ОБСЕ, прибыли в Мариуполь Донецкой области, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства Украины на своей странице в Twitter.

"Павел Климкин и Себастьян Курц прибыли в город Мариуполь. Впереди насыщенная программа", - говорится в сообщении.

FMs of #Ukraine and #Austria @PavloKlimkin and @sebastiankurz arrived in Mariupol, Donetsk region. Busy agenda ahead pic.twitter.com/Yp5QxOgZVx - MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 3 января 2017 г.

Курц выразил желание приехать в прифронтовой Мариуполь 3 января, для того чтобы составить представление о происходящем в регионе.

Австрия председательствует в ОБСЕ с 1 января 2017 года.

Накануне вступления в должность главы ОБСЕ Курц заявлял, что Австрия намерена воспользоваться председательством в ОБСЕ, чтобы добиться "постепенного смягчения" санкций Европейского союза против России.

Планировалось, что Климкин обсудит с новым главой ОБСЕ полицейскую миссию на Донбассе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.