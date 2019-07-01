Климкин идет в "политический отпуск" и покидает пост министра

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политическую отпуск"

Он также отметил, что Украина не попала в российскую ловушку в ситуации с требованиями России по освобождению захваченных украинских моряков.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Совет по моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в пол силы работать не могу и именно сейчас пришло время убывать настоящую политическую команду ", - заявил Климкин в видеообращении на своей странице в Facebook, говорится в " Европейская правда ".

"Мы все говорим одним голосом, требуя в России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, политических заключенных, всех заложников. Но одновременно понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию по оккупированного Крыма, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна заплатить миллиарды ", - сказал министр.

Отметим, что, скорее всего, Климкин записал обращение в здании правительства.

Напомним, п ремьер-министр Владимир Гройсман посоветовал президенту Владимиру Зеленскому предложить министру иностранных дел Павел Климкин написать заявление на отпуск на несколько месяцев.

Ранее 27 июня президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями министра иностранных дел Павел Климкин , который, посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту Российской Федерации по пленных моряков. Зеленский заявил, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку действующего главы МИД Украины Климкин и назначения предложенного командой президента на этот пост Вадима Пристайко, Зеленский узнает информацию о важных шаги Украины на международной арене из Интернета.

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.