Климкин: Макрон нацелен на результат и не даст России "тянуть кота за хвост"

Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает позицию, которая заключается в том, чтобы не давать российской стороне затягивать время, сказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник.

"Сначала речь идет о телефонном разговоре в "нормандском формате", который, я надеюсь, состоится в ближайшее время, и позиция президента Макрона в том, что "тянуть кота за хвост", как это делает Россия, он не будет это давать делать российской стороне, а будет пытаться в четкой координации с нами и немецкими друзьями давить, чтобы мы получали результаты, причем как работать над дорожной картой, так и достигать конкретных результатов в двух ключевых сферах: безопасность и освобождение заложников", - сказал П.Климкин.

Министр также отметил, что ему нравится стиль президента Франции: "Это сочетание внимания к деталям, понимание деталей и одновременно уровень стратегического анализа. Именно это понимание того, где мы находимся, куда мы должны прийти, необходимость делать очень четкие шаги".