Климкин находится с необъявленным визитом в Израиле, - источник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с необъявленным краткосрочным визитом в Израиль. Об этом РБК-Украина сообщил источник в МИД Украины.

В украинском МИД подтвердили, что Климкин находится в Израиле. В то же время по данным израильского агентства "Курсор", министр уже провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в международных организациях. Кроме того, в ходе телефонных переговоров лидеры обеих стран договорились о визите премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.