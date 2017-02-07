Климкин назвал "фарсом" предложение посла Германии о выборах на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал идею о проведении выборов на Донбассе до того, как оттуда будут выведены российские войска.

Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом министр отреагировал на заявление посла Германии Эрнста Райхеля о путях урегулирования российско-украинского конфликта.

Климкин считает, что проведение выборов на Донбассе в ситуации, когда там еще будут находиться российские войска, может сделать такое голосование похожим на так называемый "референдум", который состоялся в Крыму в марте 2014 года, а также на фейковые "выборы" в ОРДЛО в ноябре 2014 года.

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Хватит фарсов!" - написал он.

Два виборчих фарси під дулами російських автоматів - маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить! - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 лютого 2017 р.

Министр не уточняет, идет ли речь именно о заявлении посла Германии. В то же время, других заявлений, которые могли стать основанием для такого твита, в последнее время не звучало.

Как сообщалось ранее, во вторник МИД вызвал посла Германии из-за его недипломатичных заявлений. У министерства есть вопросы по поводу высказываний дипломата.

В опубликованном во вторник интервью Райхель заявил, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск, а также подчеркнул, что Украина тоже не выполняет Минские соглашения.