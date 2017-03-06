Климкин назвал главную цель иска против России в Международном суде ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что главной целью иска против РФ в Международном суде ООН в Гааге является защита прав и жизней украинцев.

Об этом глава МИД Украины написал у себя в Twitter.

"Наша главная цель - защитить жизни и права украинцев. Верю в международное право и справедливость", - отметил Климкин.

Напомним, 6 марта в Гааге (Нидерланды) начались слушания по иску Украины против России об ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации.

Иск был подан 16 января 2017 в Международный Суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинский и крымских татар в оккупированном Крыму.

Заседания по вопросам мер пресечения продлятся 4 дня - с 6 по 9 марта. 6 марта свою позицию представит Украина, 7 - Россия, 8 и 9 марта Украина и Россия будут представлять замечания на позиции друг друга.