Климкин назвал неадекватной реакцию Венгрии на высылку консула из Берегово

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал решение Венгрии выслать украинского консула из Будапешта.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватная. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как и положено дипломатам", - написал Климкин.

Он также пообещал трудоустроить высланного украинского консула в представительстве МИДа в Ужгороде.

"Им там точно нужно усиление", - отметил министр.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как в интернете появилось видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта и просят держать это в тайне. Глава МИД Венгрии заявил, что все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

Украинский МИД предложил Венгрии добровольно отозвать консула в Берегово, но в Будапеште не стали этого делать.

4 октября Украина все же выслала консула Венгрии, в ответ венгерская сторона решила выслать украинского консула из Будапешта.