Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение синода Вселенского Патриархата "настоящей духовной демократией".

"Все радуемся решению синода о предоставлении Украине Томос. Но хочу, чтобы мы не недооценивали важность другого аспекта - возвращение к каноничности всех православных христиан Украины. На самом деле, в этом и есть настоящая духовная демократия. Все мы равны перед богом. И будем говорить друг с другом на равных. С уважением к себе и к каждому", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, в решении синода Константинополя, которое было официально оглашено в четверг, 11 октября, указано, что Вселенский Патриархат переходит к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Отдельным пунктом в решении Синода указано, что после рассмотрения апелляции глав УПЦ-КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича), а также их последователей, "оказавшихся в расколе не по догматическим причинам" "вышеупомянутые были канонически восстановлены до их иерархического или священнического сана, и их верующие были возвращены к общению с Церковью".

