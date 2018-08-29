Климкин назвал сроки разрыва договора о дружбе с РФ

Украина уведомит российскую сторону о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до конца сентября.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передают "Українські Новини".

По его словам, президент Украины Петр Порошенко поручил сделать это до 30 сентября. Кстати, если Украина не уведомит РФ о разрыве договора, то с 1 апреля 2019 он автоматически продлится еще на 10 лет.

При этом Климкин не ответил, почему Порошенко в апреле выступал против намерения МИД Украины разорвать это соглашение.

"Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", - добавил министр.

Недавно Порошенко заявил, что Украина разорвет большой договор о дружбе с РФ. В ближайшее время Министерство иностранных дел направит президенту соответствующий пакет документов.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. В январе 1998 года документ ратифицировала Верховная Рада, а в декабре - Госдума РФ. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.

В статье 2 договора Украина и Россия обязывались уважать территориальную целостность друг друга и подтверждали нерушимость существующих между ними границ.