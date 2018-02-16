Климкин назвал условие эффективности миссии ООН на Донбассе

Миротворческая миссия ООН на Донбассе будет эффективной при условии вывода российских войск из оккупированных районов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Мюнхене перед началом конференции по безопасности.

"Россию надо заставить принять политическое решение убраться прочь с оккупированного Донбасса. Только тогда международная миротворческая миссия может быть эффективной", - заявил Климкин.

.@PavloKlimkin у Мюнхені перед початком #msc2018 українським ЗМІ: Росію треба змусити прийняти політичне рішення забратися геть з окупованого Донбасу. Лише тоді міжнародна миротворча місія може бути ефективною. pic.twitter.com/E0M3LOvEmF - Oleksii Makeiev (@Makeiev) February 16, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте Германии рассчитывают на участие своих миротворцев в миссии на Донбассе. В частности, уполномоченный Бундестага по вопросам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс отметил, что в случае объявления миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе немецкие военные примут в ней участие. При этом он сослался на текст коалиционного соглашения между блоком действующего канцлера Ангелы Меркель и социал-демократами, в котором миротворческая миссия ООН на Донбассе указана как путь к достижению мира в регионе.