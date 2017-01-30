Климкин: невыполнение Россией Минских соглашений - основной вопрос во время визита Порошенко в Германию

Президент Петр Порошенко обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе визита в Германию как заставить Россию выполнять Минские договоренности.Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу "Интер", передают Українські Новини.

"У нас была договоренность в начале февраля обсудить, где мы находимся по ряду очень важных вопросов, особенно как заставить Россию выполнять "минские договоренности", какая ситуация с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников, каким образом более эффективно использовать на сегодня возможности "нормандского формата". Все эти вопросы, конечно, будут в центре внимания", - сказал Климкин, комментируя предстоящий визит Порошенко в Германию.

Также, по его словам, Порошенко и Меркель обсудят помощь Германии в продвижении реформ в Украине и актуальные вопросы европейской интеграции. Климкин подчеркнул, что руководители стран не только политические партнеры, но между ними есть и дружеские отношения.

Напоминаем, Порошенко посетит Германию для встреч с властями 30 января.