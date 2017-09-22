Климкин о Будапештском меморандуме: Мы были слишком наивными

Нарушение Россией международных договоренностей, прежде всего Будапештского меморандума, создало условия, когда такие соглашения не могут гарантировать мир и нераспространение ядерного оружия в мире. Об этом на заседании СБ ООН заявил глава МИД Павел Климкин, передает Укринформ.

"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", - отметил Климкин.

По его словам, сейчас Украина все еще высоко ценит эти принципы. "Но мы осознали, что они не являются сакральными для всех. Мы были слишком наивными", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что "нарушение международного права, в том числе в сфере нераспространения, является одной из важнейших угроз для международного мира и безопасности".

Климкин отметил, что использование оружия массового уничтожения - это лишь один из наиболее заметных проявлений, что ставит под угрозу всю систему международного права.

"Рассказы России о том, что она не нарушила Будапештский меморандум, поскольку ядерное оружие не использовалось против моей страны, является еще одной циничной манипуляцией фактами", - подчеркнул глава МИД.