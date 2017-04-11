Климкин о двойном гражданстве: Не будем открывать ящик Пандоры

Вопрос двойного гражданства имеет критический и принципиальный характер условиях гибридной войны с Россией, подчеркнул глава МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что в условиях агрессии Российской Федерации введение в Украине двойного гражданства является "фундаментально неприемлемым". Об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Венгрии Петером Сийярто, Словакии Мирославом Лайчаком и Чехии Любомиром Заоралеком, комментируя заявление Сийярто относительно соглашения о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине, передает УНИАН.

Климкин подчеркнул, что вопрос гражданства является очень важным.

При этом он заверил главу МИД Венгрии, что в Украине не будут привлекать к ответственности за двойное гражданство.

"Без преувеличений, никто не будет пытаться наказывать кого-то, кто, по сути, является хорошим гражданином; за какие-либо, вы знаете, идеи относительно получения другого паспорта. Речь не об этом. И идея в целом заключается в том, чтобы каким-то образом привлекать людей", - сказал он.

Однако, по словам министра, вопрос двойного гражданства имеет критический и принципиальный характер.

Климкин подчеркнул, что в вопросе нескольких гражданств, прежде всего, необходимо принимать во внимание, что Украина находится в состоянии войны с РФ, а в таких условиях несколько гражданств является "фундаментально неприемлемым".

Также он напомнил, что в Украине действует Конституция, где четко определены основания приобретения гражданства.

"Мы не собираемся открывать ящик Пандоры", - подчеркнул Климкин.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине. При этом он утверждал, что "двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом".

30 марта на саммите Европейской народной партии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров. Источник: ЛІГА.net

Однако.su

http://odnako.su