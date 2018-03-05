Климкин о поджогах центра венгерской культуры в Закарпатье: Повсюду торчат российские уши

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил полицию за раскрытие поджогов центров венгерской культуры в Закарпатской области.

В деле о поджогах центра венгерской культуры в Закарпатской области "торчат российские уши", заявил в Twitter 5 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - написал Климкин.

Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, "привіт" всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 марта 2018 г.

4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что следователи установили напавших на офис общества венгерской культуры в Ужгороде 4-го и 27 февраля. "Всего пять человек задержано, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", - сообщил он.

В ночь на 4 февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья произошло возгорание. Его потушили до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".

В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел второй пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто заявил, что пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.

В связи c инцидентом министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.

27 февраля в Польше правоохранители задержали троих поляков, которые подозреваются в поджоге офиса Общества венгерской культуры 4 февраля.

4 марта источники УНН сообщили, что организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья является житель Приднестровья.