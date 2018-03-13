Климкин обнародовал дату встречи с главами МИД стран ЕС

В понедельник, 19 марта, состоится встреча с министрами иностранных дел стран ЕС, во время которой речь пойдет о санкциях против тех, кто непосредственно принимал участие в организации выборов в Крыму.

Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин во время традиционной встречи представителей Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине и представителями международных организаций.

"Мы должны охотиться на Россию повсюду, на всех международных площадках, чтобы цена за оккупацию Крыма росла постоянно и стала для неё непосильной", - сказал он.

Климкин отметил, что у многих его коллег из ЕС, а также из США и Канады, есть не только понимание того, что происходит в Крыму, но "у них есть реальная эмоция".

Глава МИД подчеркнул, что Россию необходимо "дожать" для допуска на полуостров международных организаций - ООН, Совета Европы и гуманитарных организаций.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину оккупации РФ украинского Крыма.

23 февраля 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к незаконному проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.