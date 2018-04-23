Климкин обсудил с главами МИД G7 гибридную агрессию Кремля и санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие во встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто, в ходе которой обсуждались ситуация в оккупированном Крыму и Донбассе, а также противодействие российской гибридной агрессии.

"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ностранных дел стран G7 за дружескую беседу... Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", написал Климкин на своей странице в Twitter по итогамвстречи в воскресенье, 22 апреля.

Дякую Христі Фріланд та всім міністрам ЗС країн G7 за дружню розмову. Обговорили окуповані Крим&Донбас. Україну сприймають як невід'ємну частину вільного світу, спільного демокр. простору. Наші партнери з G7 атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ.

pic.twitter.com/1KuitHiNV4 - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 квітня 2018 р.

В украинском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в Торонто также обсуждались новые вызовы, которые несет российская гибридная агрессия против свободного мира. Главы МИД G7 выразили солидарную поддержку территориальной целостности и государственному суверенитету Украины.

Министры также указали на необходимость продолжения реформ в Украине и сохранения санкций против России и обсудили перспективы размещения миротворцев ООН в ОРДЛО.

В Торонто Климкин провел двухсторонние переговоры с: и.о.государственного секретаря США Джоном Салливаном, а также министрами иностранных дел Германии и Британии Хайко Маасом и Борисом Джонсоном.

Как сообщалось, министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД "Большой семерки", которая началась 22 апреля в Торонто. Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии а также Евросоюза проходит под девизом "Строя более безопасный мир".

Заседания и двусторонние встречи между главами МИД "Большой семерки" запланированы на 22 и 23 апреля. 23 и 24 апреля состоятся консультации между министрами по безопасности. Кроме того, 23 апреля состоится общее заседания, в котором будут задействованы все участники встречи.

В повестке дня саммита - ситуация в Сирии, Донбассе и на Корейском полуострове, взаимоотношения с Россией, Украиной, палестино-израильский конфликт, противодействие тероризму, кибератакам и распространению оружия массового поражения.