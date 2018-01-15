Климкин обсудил с Лавровым освобождение украинских заложников

Позиции Украины и России относительно освобождения украинских заложников и политических заключенных, а также формата возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе все еще очень далеки от какого-то совместного решения. Об этом завил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после разговора с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше", - написал Климкин на своей странице в Twitter.

Он добавил, что также обсудил с российским коллегой работу Совместного центра по контролю и координации разведения сил и средств на линии разграничения в Донбассе (СЦКК), и "не обошел вниманием его итоговую пресс- конференцию".

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в'язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 січня 2018 р.

Отметим, что сегодня, 15 января, во время итоговой пресс-конференции о работе российской дипломатии в 2017 году Сергей Лавров заявил, что "Россия уважает территориальную целостность Украины", но без аннексированного полуострова Крым. А что касается Будапештского меморандума, то по его мнению, РФ не угрожала Украине ядерным оружием, по этому считает, что не нарушала договоренностей.