Климкин обсудил с Трампом возможность привлечения США к "нормандскому формату"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с президентом и вице- президентом США Дональдом Трампом и Майклом Пенсом возможность привлечения США к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и противодействию российской агрессии.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила в комментарии УНИАН.

"Безусловно, обсуждался вопрос о привлечении США фактически к "нормандскому формату", к урегулированию ситуации на Донбассе и противодействию российской агрессии", - заявила она.

"Детали не могу сказать, поскольку я не была там, а делегация пока в полете", - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.