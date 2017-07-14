Климкин объяснил, почему Украина не вводит визы для россиян

Планом Украины для решения проблем на границе с Россией является решение СНБО о биометрическом контроле.

Введение виз для граждан России не будет эффективной мерой, поскольку Кремль обязательно воспользуется этим для провокаций, информирует еizvestia.com.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы нардепов.

По его словам, планом Украины для решения проблем на границе с Россией является решение СНБО о биометрическом контроле.

«Это решение создаст отдельную систему, которая предусматривает снятие биометрических данных, контроль передвижения территорией Украины. Эта система будет создаваться постепенно, стадия за стадия. Обычное введение виз не даст нужного эффекта, а только создаст проблемы, которыми Россия воспользуется для провокаций и породит ограничения для жителей оккупированных Крыма и Донбасса. Кроме того, решение СНБО уже поддержали наши европейский партнеры», — добавил министр.

Напомним, в Кремле случилась истерика из-за введения Украиной биометрики для иностранцев.

По материалам Обозреватель