Климкин отложил визит в Грузию по рекомендации врачей

Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Грузию, намеченный на пятницу, отложен в связи с состоянием его здоровья, сообщил в пятницу журналистам украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов.

"Мы получили из Киева официальное коммюнике и обратились в МИД Грузии с просьбой о переносе визита министра Климкина на более поздний срок. Павел Климкин получил строгие рекомендации врачей, в течение ближайших дней отказаться от активности. Визит состоится в ближайшее время", - сказал посол.

Он отметил, что министр особо заинтересован в осмотре линии оккупации в Грузии.