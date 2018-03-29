Климкин отреагировал на приезд в Крым школьников из ФРГ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "опасной авантюрой" организацию оккупационной администрацией Крыма приезда группы немецких школьников на аннексированный полуостров.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты - это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности ", - отметил Климкин.

На инцидент отреагировало также Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

"Генконсульство Украины возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительные политические акции", - отметили в генконсульстве.

Как сообщает российское издание "РИА Новости", немецкие школьники прилетели во временно оккупированный Крым вечером 27 марта "для участия в днях российско-немецкой детской народной дипломатии". В делегацию вошли 17 человек. Планируется, что школьники пробудут на оккупированном полуострове до 2 апреля.

В рамках визита планируется подписание договора о сотрудничестве между "национально-культурной автономией немцев Ялты", ялтинской средней школой No1, школой иностранных языков "Лингва-мир" и некой общественной организацией из ФРГ.

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