Климкин ответил Саакашвили по поводу российского паспорта

Главами МИД Павел Климкин опровергнул наличие у него российского паспорта, как об этом заявил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

- В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях, - написал Климкин Твиттере.

Саакашвили сделал вывод о российском гражданстве Климкина из-за его этнической принадлежности к русским. Министр иностранных дел родился в Курске, а в Украину переехал в 1991 году в 24-летнем возрасте.

- Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по- украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь, - написал ранее Саакашвили в Фейсбуке.

Саакашвили лишился украинского гражданства 26 июля, когда находился в США. Оттуда он по биометрическому паспорту 4 августа прилетел в Польшу, а затем в Литву. Саакашвили намерен вернуться в Украину, однако в Госспрогранслужбе заявили, что не пустят его в страну.