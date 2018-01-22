Климкин ожидает расширения санкций США против России в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ожидает публикации нового списка санкций США в отношении России в ближайшее время.

"Аспект, который хочу отдельно подчеркнуть: это публикация в ближайшие дни, как нам известно, нового пакета американских санкций", - сказал он на пресс- конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год в понедельник в Киеве.

По словам П.Климкина, сначала будут опубликованы соответствующие данные, которые затем будут структурированы.

"Очень важно использовать это давление на Россию с тем, чтобы работать для деоккупации Донбасса, деоккупации Крыма", - добавил министр.